Ferrari i jashtëzakonshëm në Baku, Leclerc siguron “pole position” e 6-të sezonal

Charles Leclerc me Ferrari siguroi sot pasdite “pole position” në pistën qytetase të Baku, i vlefshëm për garën e Cmimit të Madh të Axerbajxhanit në Formula 1. Ky është “pole” i katërt radhazi për monogaskun, i gjashti sezonal në 8 gara, cka tregon se Ferrari është shumë i shpejtë në xhiron teke. Piloti i “kokëkuqes” dha kohën 1’41”359, duke lënë pas dy makinat Red Bull. I dyti u rendit Sergio Perez, ndërsa pasi tij u rendit kampioni i botës në fuqi, Max Verstappen. Pas tyre u klasifikua spanjolli Carlos Sainz me makinën tjetër Ferrari. Këto ishin katër makinat e vetme që dueluan për “pole”, pasi të tjerët u renditën me më shumë se 1 sekondë vonesë. /TS/