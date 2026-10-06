Fernandes drejt largimit nga Man Utd? Gjiganti i La Ligas e pret me padurim
Bruno Fernandes është shndërruar në një nga emrat që Atletico Madridi po monitoron për afatin kalimtar të verës së vitit 2027, me kapitenin e Manchester United që mund të bëhet një mundësi interesante për skuadrën e Diego Simeones.
Sipas raportimeve të CaughtOffside, mesfushori portugez, i cili është 32 vjeç, ka kontratë me Manchester United deri më 30 qershor 2027.
Megjithatë, klubi anglez ka në dispozicion një opsion për ta zgjatur marrëveshjen edhe për një sezon tjetër, çka do të thotë se e ardhmja e tij nuk është ende e përcaktuar.
Atletico Madridi është ndër klubet që po ndjek nga afër situatën kontraktuale të Fernandes. Nuk ka ende një ofertë zyrtare apo kontakte të konfirmuara mes klubeve, por portugezi konsiderohet si një alternativë për repartin e mesfushës në merkaton e verës së vitit 2027.
Në këtë histori përfshihet edhe Diego Simeone, trajneri argjentinas raportohet se e vlerëson shumë profilin e Fernandes, ndonëse deri tani nuk ka të dhëna për ndonjë kërkesë zyrtare të tij apo për bisedime konkrete me Manchester United.
Fernandes vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në skuadrën angleze. Në Ligën Premier 2026/27, ai ka qenë titullar në pesë ndeshje, duke grumbulluar 450 minuta, ndërsa ka shënuar tre gola dhe ka dhënë një asistim.
Atletico Madridi, megjithatë, nuk është klubi i vetëm që po e monitoron situatën. Juventusi, Milani dhe Galatasaray gjithashtu përmenden mes skuadrave që po ndjekin kapitenin e Manchester United, duke e bërë garën për shërbimet e tij potencialisht të fortë.
Një tjetër faktor që mund të ndikojë në një transferim të mundshëm është paga e lartë e portugezit. Sipas Capology, Fernandes përfiton rreth 320 mijë funte bruto në javë gjatë sezonit 2026/27, megjithëse kjo platformë thekson se shifrat e saj janë vlerësime dhe jo të dhëna zyrtare.
Për Atletico Madridin, një marrëveshje e mundshme do të kërkonte një vlerësim të kujdesshëm të kostos së pagës së lojtarit, por edhe të çmimit që Manchester United do të kërkonte në rast të një transferimi.
Gjithçka do të varet nga vendimi i klubit anglez për opsionin e zgjatjes së kontratës.
Nëse Manchester United nuk e aktivizon atë dhe Fernandes hyn në fazën e fundit të marrëveshjes së tij, Atletico Madridi mund të tentojë të ndërhyjë në verën e vitit 2027, me Simeonen që thuhet se e sheh portugezin si një përforcim të dëshiruar.