Fermerët francezë në protesta, bllokojnë unazën rrugore të qytetit Arras
Fermerët francezë u mblodhën në unazën rrugore të qytetit Arras në rajonin Pas-de-Calais, teksa vazhduan protestat në të gjithë Francën, raporton Anadolu.
Demonstruesit bllokuan trafikun në unazën rrugore në kuadër të veprimeve të vazhdueshme të lidhura me zemërimin për vrasjen e kopeve të infektuara me dermatozë dhe shqetësimeve më të gjera që lidhen me politikat bujqësore.
Fermerët gjithashtu shprehën pakënaqësi për marrëveshjet tregtare, taksat dhe atë që ata e përshkruajnë si konkurrencë të padrejtë.
Protestat pritet të vazhdojnë në ditët në vijim.