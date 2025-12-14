Fermerët francezë në protesta, bllokojnë unazën rrugore të qytetit Arras

Fermerët francezë në protesta, bllokojnë unazën rrugore të qytetit Arras

Fermerët francezë u mblodhën në unazën rrugore të qytetit Arras në rajonin Pas-de-Calais, teksa vazhduan protestat në të gjithë Francën, raporton Anadolu.

Demonstruesit bllokuan trafikun në unazën rrugore në kuadër të veprimeve të vazhdueshme të lidhura me zemërimin për vrasjen e kopeve të infektuara me dermatozë dhe shqetësimeve më të gjera që lidhen me politikat bujqësore.

Fermerët gjithashtu shprehën pakënaqësi për marrëveshjet tregtare, taksat dhe atë që ata e përshkruajnë si konkurrencë të padrejtë.

Protestat pritet të vazhdojnë në ditët në vijim.

