Feride Rushiti merr vetëm 63 vota, seanca për presidentin vazhdon nesër
Kuvendi i Kosovës të hënën mbajti seancë plenare kushtuar çështjes së zgjedhjes së presidentit të ri të vendit.
Në rend dite ishte “diskutimi lidhur me zgjedhjen” e kreut të shtetit, në një moment kur institucionet po i afrohen afatit të përcaktuar me Kushtetutë për finalizimin e procedurës së zgjedhjes së presidentit.
Në seancë nuk kanë marrë pjesë PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja.
Të martën është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit, përndryshe vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme.