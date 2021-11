Ferdinand: Koha e Sanchos do të vijë, është vetëm çështje kohe

Rio Ferdinand është i bindur se është ‘çështje kohe’ përpara se Jadon Sancho të tregojë formën që e bindi Manchester United të paguajë 73 milionë funte për të.

Sancho ka humbur vendin e tij në skuadrën e United dhe u largua javën e kaluar nga trajneri i Anglisë, Gareth Southgate.

Ferdinand, megjithatë, tha se është e natyrshme që anësori duhet të përshtatet me klubin e tij të ri dhe vuri në dukje shembujt e Patrice Evra dhe Nemanja Vidic, dy ish-shokët e tij të klubit në United, të cilët kishin nevojë për kohë për të bërë përshtypje në Old Trafford.

Ish-mbrojtësi i United insistoi gjithashtu se Sancho nuk mund të lejojë që ardhja e Cristiano Ronaldos të mposht talentin e tij.

“Ai mund ta shikojë këtë vetëm si një pikë plus”, tha Ferdinand për ‘Sportsmail’. “Ai nuk mund ta shikojë dikë si Ronaldo në dhomën tuaj të zhveshjes, të jetë në gjendje të punojë përkrah tij [si negativ].

“Ai është, mendoj, futbollisti më vendimtar që kemi parë ndonjëherë. Zakonet e tij natyrore rreth terrenit të stërvitjes, kopjojnë përgatitjen e tij. Duhet të jesh një sfungjer i tillë.

“Për Jadon, Marcus [Rashford] dhe Mason [Greenwood], ata tre lojtarë sulmues, ata duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm për këtë. Edhe këta 11 golat e parë [nga Ronaldo] që ata kanë parë, do të mjaftonin [për t’i mësuar ata].

“Nuk ka asnjë dyshim për aftësinë e Jadon, nuk ka dyshim për dëshirën e tij. Kjo është e gjitha atje. Por ndonjëherë kur shkoni në një klub futbolli ju nevojiten të gjitha pjesët e tjera të bashkim pjesësh figure për t’u përshtatur. Dhe për momentin ato nuk po përshtaten në vendet e tyre të përsosura. Mendoj se do të vijë, mendoj se do të jetë çështje kohe.

“Patrice Evra dhe Nemanja Vidic janë shembujt mbi të cilët ai duhet të mbështetet dhe të tregohet.

“Ka shumë lojtarë që erdhën në United dhe nuk performuan menjëherë. Patrisi dhe Nemanja janë dy shembuj të shkëlqyer nga brezi im.’

Ferdinand po fliste në Peckham, ku ai u rrit, ndërsa xhironte një film të ri të BT, i cili përpiqet të shpjegojë rritjen në dukje eksponenciale të futbollistëve të Londrës jugore. Dokumentari, në të cilin Ferdinand shërbeu si producent ekzekutiv, përfshin intervista me Sancho (Camberwell), Tammy Abraham (Camberwell) dhe Joe Gomez (Lewisham).

‘South Of The River’ gjithashtu përfshin Michail Antonio (Earlsfield), Ademola Lookman (Peckham), Eberechi Eze (Greenwich), Ryan dhe Steven Sessegnon (Wandsworth). Regjisorët mund të kenë folur edhe me Declan Rice (Kingston), Ruben Loftus-Cheek (Lewisham), Callum Hudson-Odoi (Morden) dhe Emile Smith Rowe (Croydon).

Në Kupën e Botës në Katar vitin e ardhshëm, është e mundur që Sancho, Rice, Gomez, Abraham, Smith Rowe dhe Hudson-Odoi të luajnë të gjithë për ekipin kombëtar.

Sancho dhe Hudson-Odoi kanë fituar tashmë Kupën e Botës U-17 së bashku dhe Lookman fitoi Kupën e Botës U-20, kështu që çdo sukses i ardhshëm i Anglisë mund të ketë një ndjenjë të veçantë në jug të Londrës.

“Ata kanë një kulturë duke u rritur së bashku, duke fituar së bashku dhe duke ditur se si të fitojnë turne”, tha Ferdinand.

“Këta djem kanë një kulturë të madhe që e kanë ndërtuar me vite. Ata e kanë bërë atë me stil kur fëmijët rriten dhe po përpiqen ta kthejnë atë tani në ekipin e parë. Ata janë afruar gjithnjë e më shumë në dy turnetë e fundit tani dhe ne shpresojmë që ata të shkojnë një hap më tej kur të arrijnë përsëri atje”, ka përfunduar Ferdinand.