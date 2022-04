Fenomeni rikthehet në shtëpi, blen ish-klubin: Kam një mesazh për tifozët

Ronaldo fenomeni ka blerë 90% të aksioneve të Cruzerios, klubit brazilian ku nisi karrierën e jashtëzakonshme si futbollist, përpara se të transferohej te PSV, e më pas me radhë te Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan dhe Corinthinas.

45-vjeçari, i cili mban postin e presidentit te Valladolid dhe zotëron disa aksione te klubi amerikan i Fort Lauderdale Strikers, nënshkroi më 8 prill akordin me klubin brazilian, teksa zyrtarizimi erdhi ditën e sotme.

“Ne kemi objektiva për një periudhë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë. E dimë se na pret një perspektivë shumë e vështirë pune, por besojmë se do ta kthejmë Cruzeiron të funksionojë dhe të japë rezultate.

Jam i nderuar që jam në gjendje të drejtoj procesin e rindërtimit të klubit. Tifozëve dua t’u them se ne nuk do të ndalemi derisa të zbatojmë gjerësisht një etikë dhe model efikas menaxhimi që çon drejt suksesit sportiv”, deklaroi kampioni i madh.

