Fenomeni Alcaraz e mposht Djokovicin në finalen e Wimbledonit

Carlos Alcaraz është njeriu special, me një performancë të jashtëzakonshme, me vetëm 20 vjet, arriti që në finalen e madhe të Wimbledonit ta fiton tenistin serb Novak Djokovic, raporton SHENJA.

Alcaras fitoi pas pesë seteve edhe pse seti i parë nuk e paralajmëronte një përfundim të tillë, pasi e humbi 6-1. Më pas seti i dytë i takoi Alcarazit me rezultatin 7-6, seti i tretë dominim total i Alcarazit me 6-1, seti i katërt i takoi Djokovicit me rezultat 3-6, dhe seti i fundit me rezultat 6-4 vulosi fitoren e Alcarazit.

Kjo është një fitore e jashtëzakonshme për spanjollin e ri, i cili shihet se do të ketë një karrierë të jashtëzakonshme. /SHENJA/

