Fëmija palestinez që humbi të dyja këmbët nga sulmet izraelite rifilloi jetën në Turqi
Momin Sameh Alhamss, një fëmijë 5-vjeçar që mbeti nën rrënoja dhe humbi të dyja këmbët pasi një raketë goditi shtëpinë e tij gjatë sulmeve të Izraelit ndaj Palestinës, rifilloi jetën në Turqi.
Në vitin 2023, kur Alhamss ishte vetëm 2-vjeç, një raketë goditi shtëpinë ku jetonte me familjen gjatë sulmeve të Izraelit ndaj Gazës.
Ndërsa shtëpia u shemb dhe Alhamss mbeti nën rrënoja, xhaxhallarët e tij humbën jetën. Babai i tij humbi njërën këmbë, ndërsa gjyshja nga ana e babait humbi njërën dorë.
Nëna dhe vëllai i tij binjak nuk ndodheshin në shtëpi gjatë sulmit, ndaj nuk u prekën prej sulmit. Pas rreth 6 orësh kërkimesh, Alhamss u nxor nga rrënojat dhe u dërgua në spital.
Pas traumës që përjetoi, fëmija palestinez vuajti nga harresa dhe gjatë kësaj periudhe kujtonte vetëm vëllain e tij binjak nga familjarët.
Pas trajtimit në spitale të ndryshme, Alhamss shkoi fillimisht në Egjipt me gjyshen nga ana e nënës, të cilën e mendonte si nënën e tij, dhe më pas mbërriti në Turqi. Pasi gjendja e tij shëndetësore u përmirësua, ai filloi shkollimin në lagjen Keçioren të Ankarasë.
Gjyshja e tij, Hanan Abdelal, është mbështetësja më e madhe e Alhamssit, i cili përdor karrige me rrota, ndërsa pjesa tjetër e familjes ka mbetur në Palestinë.
Duke ndarë me Anadolun përjetimet dhe ndjenjat e saj, Abdelal theksoi se jeta në Gaza është shumë e vështirë dhe tha se trajtimi i nipit të saj përfundoi në Turqi, ku kishin ardhur tre vjet më parë.
Duke treguar se në momentin e sulmit Momin, babai i tij dhe xhaxhallarët ndodheshin në shtëpi, Abdelal tha:
“Më 2 dhjetor ra bomba. Nëna dhe vëllai i tij binjak kishin shkuar në atë moment në market për të blerë bukë. Babait të Mominit iu pre njëra këmbë. Dy xhaxhallarët e tij ranë dëshmorë. Gjyshes nga ana e babait iu pre njëra dorë. Momini qëndroi 6 orë nën rrënoja. Më pas, Momini shkon në spital. Të dyja këmbët i amputohen, por operacioni kryhet gabimisht”.
Abdelali tha se Momini iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale në Egjipt dhe se më pas ata u sollën në Turqi.
Duke vënë në dukje se trajtimi i nipit të saj vazhdoi në Turqi, shtoi se ai përfundimisht u largua nga spitali pas pesë ndërhyrjeve kirurgjikale dhe një procesi të gjatë trajtimi mjekësor.
Abdelal falënderoi gjithashtu presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe popullin turk për mbështetjen e tyre.