Fejzi Hajdari: Arben Taravari nuk shkon me BDI-në!

Publicisti dhe gazetari Fejzi Hajdari në emisionin “Intervistë në SHENJA”, tha se ai personalisht nuk beson që Arben Taravari do t’i bashkëngjitet BDI-së. Hajdari tha se Aleanca për Shqiptarët ëhstë krijuar si antipod i BDI-së.

“Nuk besoj se Arben Taravari do të dal vet në zgjedhje. Kjo do të sjellë, flas gjithnjë në bazë të informacioneve që i kam dhe zhvillimeve të cilat i ndjeki vazhdimisht si gazetar. Kjo që po ndodh në Aleancë, kjo është pak a shumë, kam frikë se do të ndodhe, dashtë Zoti të mos ndodh si skenari i Kongresit të LDK-së”, deklaroi Fejzi Hajdari.

