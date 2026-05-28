FBI i zbuloi në banesë shufra ari me vlerë 40 mln dollarë, arrestohet ish-zyrtari i qeverisë amerikane

Një ish-zyrtar i qeverisë amerikane është arrestuar pasi hetuesit e FBI-së gjetën qindra shufra ari me vlerë më shumë se 40 milionë dollarë në shtëpinë e tij në Virxhinia.

Sipas dokumenteve të gjykatës, David Rush është akuzuar për vjedhje kriminale të parave publike në një padi të paraqitur javën e kaluar. Sipas New York Times, Rush mbante një pozicion të lartë në CIA.

Ai u arrestua dhe po mbahet në paraburgim deri në seancën dëgjimore këtë javë. Agjentët zbuluan gjithashtu rreth 2 milionë dollarë së bashku me 35 orë luksoze, shumë prej të cilave Rolex.

Rush, i cili sipas dokumenteve të gjykatës kishte leje qëndrimi dhe qasje në informacione të klasifikuara në mënyrë tepër sekrete, është akuzuar gjithashtu se ka gënjyer në lidhje me arsimimin dhe shërbimin e tij ushtarak kur ka aplikuar për punën e tij qeveritare, si dhe se ka marrë leje ushtarake me mashtrim me mijëra dollarë pagë.

Rush është një ish-ekzekutiv i lartë në një agjenci qeveritare amerikane në Virxhinia, thuhet në dokumentet e gjykatës. E pyetur në lidhje me rastin e Rush, FBI tha në një deklaratë me shkrim se arrestoi një individ më 19 maj pas një referimi nga CIA.

Midis nëntorit 2025 dhe marsit 2026, Rush i bëri disa kërkesa qeverisë amerikane për të marrë një sasi të konsiderueshme valute të huaj dhe dhjetëra miliona dollarë në shufra ari për shpenzime të lidhura me punën, të cilat i mori më vonë.

