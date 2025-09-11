FBI: Autoritetet gjetën armën që besohet se është përdorur në vrasjen e Charlie Kirkut

FBI: Autoritetet gjetën armën që besohet se është përdorur në vrasjen e Charlie Kirkut

Hetuesit kanë gjetur një pushkë që besohet të jetë përdorur në vrasjen e komentatorit politik konservator amerikan, Charlie Kirk, njoftoi sot FBI-ja, transmeton Anadolu.

Robert Bohls, agjent special i FBI-së përgjegjës për zyrën në Salt Lake City, tha se “pushka me precizion të lartë me mbushje manuale” u gjet në një zonë pyjore të lidhur me rrugën e arratisjes së të dyshuarit.

“Laboratori i FBI-së do ta analizojë këtë armë. Hetuesit gjithashtu kanë mbledhur gjurmë këpucësh, një shenjë pëllëmbe dhe shenja të parakrahut për analizë”, tha Bohls para gazetarëve.

Detajet e tjera mbi të dyshuarin e sulmit të së mërkurës mbeten të pakta, ndërsa forcat e rendit po shqyrtojnë pamjet nga kamerat e sigurisë, por autoritetet thanë se individi “duket të jetë në moshë studentore.”

“Kemi pamje të qarta të këtij individi. Nuk do t’i bëjmë publike për momentin. Po punojmë me disa teknologji dhe mënyra për ta identifikuar këtë person. Nëse nuk ia dalim, do t’ju drejtohemi juve si media dhe do t’i publikojmë ato për të na ndihmuar ta identifikojmë”, tha komisari i Departamentit të Sigurisë Publike në Utah, Beau Mason.

MARKETING

Të ngjajshme

Krimet e ekstremistëve të krahut të djathtë në Austri rriten me mbi 40 përqind në vitin 2025

Krimet e ekstremistëve të krahut të djathtë në Austri rriten me mbi 40 përqind në vitin 2025

Ndalohet lëvizja në territorin e deponisë „Vardarishte“

Ndalohet lëvizja në territorin e deponisë „Vardarishte“

Behar Emini mirëpret anëtarët e EFDI-së në Shkup: Diskutime për reformat në sistemin e sigurimit të depozitave

Behar Emini mirëpret anëtarët e EFDI-së në Shkup: Diskutime për reformat në sistemin e sigurimit të depozitave

Qindra Kursistë marrin Certifikata nga O.K.H. MERHAMET për Kursin e Gjuhës Turke

Qindra Kursistë marrin Certifikata nga O.K.H. MERHAMET për Kursin e Gjuhës Turke

(VIDEO) Deputetët me cerfitikatë sigurie nuk i panë dokumentet e përgjimit

(VIDEO) Deputetët me cerfitikatë sigurie nuk i panë dokumentet e përgjimit

(VIDEO) Deponia Drislla helmon Shkupin, erë e rëndë në të gjithë zonën

(VIDEO) Deponia Drislla helmon Shkupin, erë e rëndë në të gjithë zonën