Faton Peci: Mitrovica nuk u thye – presim numërimin e votës së fundit

Faton Peci: Mitrovica nuk u thye – presim numërimin e votës së fundit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, ka thënë se interesat në Mitrovicë janë të mëdha dhe se u arrit kulmi i shpërfaqjes mbrëmë me çfarë dhe si u raportua për rezultatin zgjedhor.

Por, Peci ka thënë se Mitrovica nuk është thyer.

Peci doli i dyti, bazuar në rezultatet preeliminare, në zgjedhjet për kryetar të Mitrovicës. Mori 47.80 për qind të votave, ndërsa Arian Tahiri i PDK-së doli i pari me 47.89 për qind të votave. Dallimi mes tyre, pa u numëruar votat nga diaspora dhe at me kusht, është 28 vota.

Exit-pollet kishin projektuar se Tahiri do të fitojë pa balotazh.
“Le të presim deri në numërimin edhe të votës së fundit. Një gjë është e qartë: Mitrovica nuk u thye! Interesat në Mitrovicë janë të mëdha, dhe kjo e arriti kulmin e shpërfaqjes dje nga çfarë dhe si raportua për rezultatin zgjedhor. Por interesi i Mitrovicës dhe qytetarëve të saj është mbi të gjitha, e bashkë me ju do ta mbrojmë dhe përparojmë atë”, ka shkruar Peci në Facebook.

MARKETING

Të ngjajshme

Hamasi fillon dorëzimin e eshtrave të 4 të burgosurve izraelitë Kryqit të Kuq në Gaza

Hamasi fillon dorëzimin e eshtrave të 4 të burgosurve izraelitë Kryqit të Kuq në Gaza

Presidenti Erdoğan takohet me liderë botërorë në Egjipt në kuadër të samitit të paqes

Presidenti Erdoğan takohet me liderë botërorë në Egjipt në kuadër të samitit të paqes

Aliu u takua me ambasadoren Dreksler: Me Gjermaninë kemi bashkëpunim tradicionalisht të suksesshëm

Aliu u takua me ambasadoren Dreksler: Me Gjermaninë kemi bashkëpunim tradicionalisht të suksesshëm

Ramiz Merko dënohet me një vit burgim me kusht

Ramiz Merko dënohet me një vit burgim me kusht

Nikollovski: Me Bankën botërore locuam mbi 14 milionë euro për rrugët lokale

Nikollovski: Me Bankën botërore locuam mbi 14 milionë euro për rrugët lokale

(VIDEO) Mickoski: Nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare

(VIDEO) Mickoski: Nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare