Faton Peci: Mitrovica nuk u thye – presim numërimin e votës së fundit
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, ka thënë se interesat në Mitrovicë janë të mëdha dhe se u arrit kulmi i shpërfaqjes mbrëmë me çfarë dhe si u raportua për rezultatin zgjedhor.
Por, Peci ka thënë se Mitrovica nuk është thyer.
Peci doli i dyti, bazuar në rezultatet preeliminare, në zgjedhjet për kryetar të Mitrovicës. Mori 47.80 për qind të votave, ndërsa Arian Tahiri i PDK-së doli i pari me 47.89 për qind të votave. Dallimi mes tyre, pa u numëruar votat nga diaspora dhe at me kusht, është 28 vota.
Exit-pollet kishin projektuar se Tahiri do të fitojë pa balotazh.
“Le të presim deri në numërimin edhe të votës së fundit. Një gjë është e qartë: Mitrovica nuk u thye! Interesat në Mitrovicë janë të mëdha, dhe kjo e arriti kulmin e shpërfaqjes dje nga çfarë dhe si raportua për rezultatin zgjedhor. Por interesi i Mitrovicës dhe qytetarëve të saj është mbi të gjitha, e bashkë me ju do ta mbrojmë dhe përparojmë atë”, ka shkruar Peci në Facebook.