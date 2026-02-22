Faton Ahmeti: Asnjë reagim për thirjet raciste ndaj shqiptarëve, a do të kaloj edhe kjo në heshtje?!
Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Faton Ahmeti përmes një postimi në profilin e tij ka reaguar ndaj thirjeve raciste në ndeshjen e futbollit KF Bashkimi dhe KF Vardar ku për shqiptarët u kërkuan dhoma gazi dhe “shqiptar i mirë shqiptar i vdekur”, “vrisni shqiptarët”.
Ahmeti në postimin e tij kërkon pëgjegjsi pasi deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim dhe kjo është një tendencë për ta kaluar në heshtje edhe këtë.
“A ka reagim dhe dënim për thirrjet skandaloze “shqiptar i mirë shqiptar i vdekur”, “dhomë gazi për shqiptarët”, “vrisni shqiptarët”, apo edhe kjo do të kalohet me heshtje?!” shkruan Ahmeti.