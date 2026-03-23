Fatmir Limani: Heshtja ime nuk është dorëzim, por urtësi
Ministri Fatmir Limani ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me paralajmërimet për rikonstruim të mundshëm të Qeverisë.
Edhe pse nuk përmendi emra, reagimi i tij vjen pas deklaratave të fundit nga kryetari i Tetovës, Bilall Kasami, i cili tha se në muajt maj ose qershor mund të ketë ndryshime në përbërjen e ekzekutivit.
Në mesazhin e tij, Limani theksoi rëndësinë e maturisë, durimit dhe urtësisë në politikë, duke shtuar se sfidat nuk e rrëzojnë një politikan, por mungesa e këtyre vlerave.
Ai gjithashtu paralajmëroi se çdo veprim politik ka pasojat e veta, ndërsa në fund theksoi se heshtja dhe durimi i tij nuk janë dobësi, por forcë.
Ky reagim vjen pasi kryeministri Hristijan Mickoski konfirmoi se do të ketë rikonstruim të Qeverisë.