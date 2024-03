Fatmir Bytyqi: Qytetari meriton të jeton në shtet ku ka standarde evropiane, dhe kjo do të ndodhë!

Qytetari meriton të jeton në shtet ku ka standarde dhe jetë evropiane dhe kjo do të ndodhë. Kështu u shpreh zv/kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në emisionin “Intervistë në SHENJA”.

Bytyqi shtoi se standardi evropian nënkupton që askush mos të abuzon me jetën e përditshme të qytetarëve.

“Dhe kjo që kemi fillu tani është rrugë që nuk zhbëhet. Nuk ka kthim mbrapa”, tha Bytyqi.

Ai tha se nuk ka arsye për mos implementimin e ligjit. Sipas tij do të bëhet çmos për të mbrojtur interesin e qytetarëve.

“Në rrugën e integrimeve evropiane ka mbaruar koha e atyre të cilët zgjohen në mëngjes dhe thonë do shkojë apo nuk do shkoj në punë. Do shkohet në punë do punohet për interesin e qytetarit nëse jo, ka punë tjetër, ku mund të paguan dikush por jo si shërbyes civil”, deklaroi zv/kryeministri Fatmir Bytyqi.

MARKETING