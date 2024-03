Fatmir Bytyqi: Niveli i inflacionit këtë vit do jetë 2 për qind

Në emisionin “Intervistë në SHENJA”, zv/kryeministri për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi tha se niveli i inflacionit është tre për qind, ndërsa këtë vit do të jetë dy për qind.

Ai tha se me Ligjin për praktikat jo korrekte tregtare, nuk do të ketë justifikime për rritjen e pakontrolluar të çmimeve.

“Ka 26 praktika të ndryshme që i kemi definuar në Ligj dhe që ju kemi thënë jau kemi servu komisionit të ja shiheni këtë mundësi, këtë mundësi, pra gjitha praktikat e ndryshme, nëse e shohin se ka edhe ndonjë praktikë tjetër i njëjti mund të shihet dhe të shtohet në ligj”, deklaroi zv/kryeministri Fatmir Bytyqi.

