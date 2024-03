Fatma Osmanovska pas nënshkrimit të marrëveshjes: Me këtë front romët do të hyjnë në BE si qytetarë të barabartë të këtij shteti

Fatma Osmanovska, kryetar e Unionit të Romëve pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me BDI-në, deklaroi se at ai bashkohen vizionit evropian i cili synon për një jetë të dinjitetshme për romët, shqiptarët, turqit, boshnjakët që jetojnë në Maqedoni.

“Si komunitet na thonin nuk kemi kuadër të arsimuar, nuk keni vizion, fuqi politike, jeni të paorganizuar. Por ja tani, me një kuadër të lartë të arsimuar, me parti rome e cila bashkon dhe organizon, jemi afër dyerve të BE-së me vizion, romët do të hyjnë në BE si qytetar të barabartë të këtij shteti, ndërsa barazinë do ta na jep ky partneritet”, tha Fatma Osmanovska, kryetar e Unionit të Romëve, raporton SHENJA.

MARKETING