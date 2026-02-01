Fati i “Safe City” në duart e Gjykatës Kushtetuese, Mickoski: Vendimi i tyre do të jetë final!

Fati i “Safe City” në duart e Gjykatës Kushtetuese, Mickoski: Vendimi i tyre do të jetë final!

Në ditën kur edhe zyrtarisht ka filluar implementimi i sistemit “Safe City”, kryeministri ka paralajmëruar se i njëjti mund të abrogohet ose të vazhdojë me implementim, varësisht nga vendimi që do ta merr Gjykata Kushtetuese.
Kryeministri Mickoski deklaroi se vendimin e Kushtetueses nuk do ta komtojë por do ta respektojë në tërësi, pa e kundërshtuar.
“Nuk i komentoj vendimet e Gjykatës Kushtetuese, le të deklarohet Gjykata Kushtetuese. Atë që do ta thonë nga Gjykata Kushtetuese, ai do të jetë vendim final, vendimet e Gjykatës nuk komentohen. Ndërkaq e drejtë e gjithsecilit është që të dorëzojë iniciativa në Gjykatën në fjalë. Sigurisht, Gjykata Kushtetuese do të kërkojë mendim nga ne si Qeveri dhe ne do ta japim mendimin dhe qëndrimin tonë.
Ndonëse është dashur të fillojë nga 1 janari, me dënime sistemi “Safe City”, edhe zyrtarisht ka filluar sot ndërkaq kundër të njëjtit në Gjykatën Kushtetuese deri më tani zyrtarisht janë dorëzuar 3 iniciativa, një nga Aleanca për Shqiptarët e Ziadin Selës, një nga ASH-ja e Arben Taravarit dhe një nga Ylli Paçuku , anëtarë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kujtojmë se i njëjti hyri në funksion pasi 81 deputet votuan për miratimin e ligjit për Kundërvajtje ligj krysor i këtij sistemi. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Rama për vizitën në Izrael: Gur themeli për marrëdhëniet dypalëshe

Rama për vizitën në Izrael: Gur themeli për marrëdhëniet dypalëshe

BDI: Nënkryetari Bujar Osmani për vizitë zyrtare në Uashington

BDI: Nënkryetari Bujar Osmani për vizitë zyrtare në Uashington

Vajza 10 vjeçare goditet nga një plumb qorr në fshatin Gllumovë të Sarajit

Vajza 10 vjeçare goditet nga një plumb qorr në fshatin Gllumovë të Sarajit

Parlamenti iranian i shpall ushtritë evropiane si “grupe terroriste”

Parlamenti iranian i shpall ushtritë evropiane si “grupe terroriste”

Policia sekuestron kokainë dhe armë në Çegran të Gostivarit

Policia sekuestron kokainë dhe armë në Çegran të Gostivarit

VIDEO/ Bëhen publike audiot tronditëse nga tragjedia në Cans Montana: Mendoj se jam djegur, dërgoni ambulancë!

VIDEO/ Bëhen publike audiot tronditëse nga tragjedia në Cans Montana: Mendoj se jam djegur, dërgoni ambulancë!