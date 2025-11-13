Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”
Farmacistët kërkojnë një dosje farmaceutike për pacientët në “Termin Im” në mënyrë që të mund të regjistrojnë nëse terapia është filluar dhe si po reagon pacienti ndaj saj.
Mjekët e familjes do të kenë qasje në të. Shpesh pacientët trajtohen vetë, ndryshojnë terapinë e tyre dhe kjo nuk regjistrohet askund.
“Nëse do të kishim një seksion në dosjen “Termin Im” për të qenë në gjendje të regjistronim atë që bëjmë pas recetave, në atë rast mjeku i kujdesit parësor do të ishte në gjendje të rishikonte terapinë, të ndryshonte dozën, të gjitha në drejtim të menaxhimit të mirë dhe menaxhimit të mirë të trajtimit”, tha Biljana Bozhinovska nga Shoqata e Farmacive Private.
Farmacistët ende presin që autoritetet shëndetësore të nënshkruajnë rregulloren, e cila do t’u lejojë farmacive që plotësojnë kushtet të matin tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe shërbime të tjera parandaluese.
“Pra, duhet të ketë një farmacist, duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme ku pacienti mund të këshillohet. U bë edhe një ndryshim ku u miratua një akt për çmimet minimale, i cili duhet të vendoset së shpejti dhe do të jetë në kurriz të pacientit, këto do të jenë çmime simbolike”, tha Vesna Stavrova, presidente e Dhomës Farmaceutike.
Farmacistët nuk janë vetëm shpërndarës ilaçesh. Ata gjithashtu mund t’i ndihmojnë pacientët të përmirësojnë shëndetin e tyre. Përmes projektit “Farmacisti i Mençur”, protokollet farmaceutike botërore do të futen në vend.