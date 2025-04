Familjarët e viktimave në Spitalin Modular: Të rihapet hetim për fajtorët e vërtetë të tragjedisë

Njëri prej familjarëve të viktimave në zjarrin tragjik në Spitalin Modular, Mumin Ismaili, sot në konferencë për shtyp njoftoi se e përkrahin letrën e hapur nga Iniciativa ZERO, të cilët kërkuan drejtësi për ngjarjen tragjike të 8 shtatorit në vitin 2021.

Mumin Ismaili i kërkoi prokurorit Ljupço Kocevski që të hapet hetim për fajtorët e vërtetë për tragjedinë e “Përkrahim letrën e hapur të iniciativës Zero drejtuar prokurorit Ljupço Kocevski. I gjithë opinioni e di se ekzistojnë lëshime gjatë ndërtimit të spitalit modular, e cila mund të jetë arseja e vetme e shpërthimit të zjarrit, që u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, por u refuzua nga prokuroria. Ljupço ju më së miri si tetovar e kuptoni dhimbjen e familjarëve”.

“Është koha që drejtësia të del nga sirtari. Të hapet hetim për fajtorët e vërtetë, të formohet ekip i pavarur që do të zgjerojë të gjitha aspektet e rastet, përfshirë edhe zvarritjet në procedurat gjyqësore. Ekspertiza gjermane të jetë provë kyçe në hetim. Ne do të vazhdojmë të flasim për të dashurit tanë”, tha Ismaili.

Ndryshe, ditë më parë Iniciativa Zero mbajti protesta në Tetovë, duke kërkuar drejtësi për rastet tragjike si ajo e Spitalit Modular, Durmo Tours dhe Besa Trans

