Fal kujt është fitorja në Bërvenicë dhe a mbështetin VLEN? Përgjigjet Ilir Hasani

Fal kujt është fitorja në Bërvenicë dhe a mbështetin VLEN? Përgjigjet Ilir Hasani

Ilir Hasani nga Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI), në emisionin “Debat në Shenja”, komentoi rezultatin zgjedhor në Bërvenicë, duke theksuar se fitorja është rezultat i vullnetit të pastër të shqiptarëve.

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Sipas tij, ky rezultat nuk përcaktoi vetëm udhëheqjen e komunës, por nxori në pah edhe dallimin mes pushtetit dhe opozitës, si dhe hendekun në votën e shqiptarëve dhe maqedonasve.

Hasani vlerësoi se në Bërvenicë u bë një ndarje e madhe, e cila, sipas tij, nuk do të duhej të ekzistonte. Ai kritikoi tendencën për përqendrim të pushtetit në të dy nivelet e qeverisjes, atë qendror dhe lokal.

“Dikush dëshiron të qeverisë në mënyrë absolute, edhe në pushtetin qendror edhe lokal. Në fund të fundit, foli populli”, deklaroi Hasani.

Ai tha se është e turpshme që VLEN nuk doli hapur për mbështetjen e Arkinit.

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