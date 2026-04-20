Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës dhe “Megjashi” e forcojnë bashkëpunimin për të rinjtë

Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës, më 17 prill 2026, ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Ambasadën e Parë të Fëmijëve në Botë “Megjashi”, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt thellimit të bashkëpunimit institucional në funksion të mbështetjes, mbrojtjes dhe fuqizimit të të rinjve.

Memorandumi u nënshkrua nga dekani i Fakultetit Filozofik Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti dhe kryetari i kësaj organizate, z. Dragi Zmijanac.

Ky bashkëpunim synon të ndërthurë dimensionin teorik me atë praktik të formimit universitar, duke kontribuuar në zhvillimin e kompetencave profesionale, sociale dhe etike të studentëve.
Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, palët angazhohen për ndërtimin e një partneriteti të strukturuar në fushën e zhvillimit profesional, duke krijuar mekanizma për përfshirjen aktive të studentëve në praktikë profesionale, aktivitete në terren dhe projekte të tjera.

