Fagioli reagon për herë të parë pasi u publikuan detaje të reja nga skandali i basteve

Detaje të reja nga hetimi, bazuar në depozitimet dhe analizat e pajisjeve nga personat e përfshirë, zbuluan informacione të mëtejshme në lidhje me varësinë e Fagiolit në lojërat e fatit, duke përfshirë përpjekjet e tij për të përfshirë lojtarë të tjerë në skemë dhe kërcënimet që ai mori nga mbledhësit e borxheve .

Mesfushori i Fiorentinës iu përgjigj këtyre raportimeve të fundit duke shpërndarë një postim të gjatë në rrjetet e tij sociale, duke bërë thirrje për respekt dhe duke u kërkuar mediave që të ndalojnë zbulimin e detajeve që e detyrojnë atë të rijetojë edhe një herë këto ngjarje të dhimbshme.

“Kam paguar borxhin tim ndaj drejtësisë. Me një bindje dhe një pezullim të merituar, me poshtërim të vazhdueshëm dhe të justifikuar, me turpin që ndjeva dhe me rrezikun për të mos u rikthyer kurrë”.

“Kam bërë një gabim, e kam paguar dhe nuk kam lënduar askënd përveç vetes dhe njerëzve rreth meje. Dhe si kushdo që bën një gabim dhe paguan për të, unë kam të drejtë të ngrihem përsëri”.

“Të gjithë, edhe ata që shkruajnë sot, mund të bien dhe të bëjnë gabime. Ajo që ka rëndësi është t’i përmbahet kësaj dhe besoj se forca e një personi është në mënyrën se si ngrihet”.

“Unë isha 19 vjeç kur ndodhi e gjithë kjo dhe varësia nga bixhozi më kishte pushtuar. Më vjen keq, por jeta më dha një shans të dytë dhe dua ta shfrytëzoj, pasi kam paguar tashmë për gjithçka që duhej”.

“Unë po kërkoj respekt tani, pasi kam kaluar një gjyq dhe kam marrë një dënim të drejtë”, ka thënë Fagioli në letrën e tij.