Fabrizio Romano konfirmon prapaskenat: Në ditët e ardhshme vendoset e ardhmja e Vini Jr
Saga e rinovimit të kontratës së Vinicius Junior me Real Madridin pritet të hyjë në një fazë vendimtare në ditët në vijim.
Sipas ekspertit të njohur të merkatos, Fabrizio Romano, agjentët e sulmuesit brazilian do të zhvillojnë bisedime të reja me drejtuesit e Real Madridit, me synimin që të gjendet sa më shpejt një marrëveshje për vazhdimin e bashkëpunimit.
Të dyja palët dëshirojnë ta zgjidhin situatën sa më parë, pasi negociatat janë zvarritur për më shumë se një vit.
Real Madridi është veçanërisht i interesuar që çështja të mbyllet shpejt, pasi Vinicius tashmë ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij dhe nga janari do të ketë të drejtën të negociojë me klube të tjera.
ipas raportimeve, pengesa kryesore mbetet aspekti financiar. Kampi i 25-vjeçarit kërkon një pagë vjetore prej 30 milionë eurosh, e barabartë me atë të Kylian Mbappe, si dhe një bonus të konsiderueshëm për rinovimin e kontratës.
Nga ana tjetër, oferta aktuale e Real Madridit kap vlerën e 20 milionë eurove në sezon, çka ka krijuar një hendek të madh mes kërkesës dhe ofertës.
Pavarësisht kësaj, presidenti Florentino Perez nuk dëshiron të ndahet me Viniciusin dhe e konsideron brazilianin një nga shtyllat kryesore të projektit afatgjatë të klubit.
Ditët në vijim pritet të jenë vendimtare për të kuptuar nëse palët do të arrijnë kompromis apo nëse saga e rinovimit do të vazhdojë edhe më tej.