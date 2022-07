Fabregasi transferohet te Como, në Serie B

Ish-reprezentuesi i Spanjës, Cesc Fabregas, do ta vazhdojë karrierën në kategorinë e dytë të Italisë. Fabrizio Romano ka raportuar se Fabregas tashmë ka arritur marrëveshje me skuadrën e Comos. Ai te Como do të prezantohet muajin e ardhshëm kur edhe do t’i bashkohet ekipit.

Me Comon, Fabregasi do të firmosë kontratë deri në verën e vitit 2024. 35-vjeçari te Como do të transferohet si lojtar i lirë, pasi në fillim të këtij muaji i skadoi kontratë me skuadrën e Monacos.

Fabregas gjatë karrierës ka luajtur edhe te Chelsea, Barcelona e Arsenali.