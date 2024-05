Fabregas, arkitekti i mrekullisë së Comos: Përballja me trajnerë shumë të fortë, sfidë për mua

Cesc Fabregas, trajner aktual i Comos, foli për “bëmat” e skuadrës së tij në këtë sezon, që kulmuan me promovimin në Serinë A.

“Rishikimi i imazheve të kësaj vere më bën të lumtur, Como ka vuajtur shumë në 20 vitet e fundit, por tani ka ardhur një pronar që beson dhe i ka bërë gjërat në mënyrën e duhur dhe me seriozitet. Natyrisht, ne duhet të kishim fituar ndaj Cosenza-s, por ne kemi prodhuar një kryevepër, ndryshuam mentalitetin tonë, menduam se ëndrra mund të bëhej realitet dhe kështu jam shumë krenarë për djemtë”.

Më pas, spanjolli vazhdoi:

“Do të kisha dashur të luaja edhe një vit, por u ndjeva gati të shikoja përpara dhe të merrja frenat e këtij projekti. Njohja me dhomën e zhveshjes ishte sigurisht një pikënisje e shkëlqyer, edhe nëse lidhja është e qartë pak e ndryshuar. Unë nuk isha më shoku i tyre, por trajneri i tyre. E dinim se do të ishte e mundur të fitonim kampionatin. Kishim shumë zgjedhje taktike dhe një lojtar si Gabrielloni sigurisht që na ka dhënë zgjidhje të mëtejshme”.

Ndërsa për sfidën që e pret në Serinë A, Fabregas shton:

“Cilësia teknike do të jetë edhe më e lartë, ne duhet të mbrohemi më mirë dhe të menaxhojmë topin më mirë, do të duhet të rritemi për të kuptuar gjithashtu se çfarë duam të bëjmë në të ardhmen. Do të kemi nevojë për personalitet për t’u përballur me këdo. Përballja me trajnerë shumë të fortë do të jetë për mua një provë shumë e rëndësishme.

