EZGJAN ALIOSKI ASISTON NË BARAZIMIN E AL AHLIT

Reprezentuesi i Maqedonisë së Veriut, Ezgjan Alioski vazhdon të jetë një nga lojtarët kyç të skuadrës së Al Ahlit në Arabinë Saudite. Alioski ka asistuar në barazimin 2:2 të Al Ahlit në transfertën me Al Batin të zhvilluar në kuadër të xhiros së 26-të në elitën e Arabisë Saudite. Shqiptari asistoi në golin e parë të Al Ahlit që u shënua nga Eduardo në minutën e 65-të, që barazoi përkohësisht shfirat në 1:1, pasi paraprakisht për ekipin vendas kishte gjetur rrjetën Abreu. Deri në fund të sfidës, u shënuan edhe dy gola tjerë nga të dyja skuadrat, duke mbyllur ndeshjen me barazim 2:2.

Pas kësaj sfide, Alioski me Al Ahlin renditen në pozitën e 9-të me 29 pikë të tubuara, ndërsa deri në fund të sezonit do të zhvillohen edhe katër xhiro.