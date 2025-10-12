Exit Poll-i: Agim Aliu e fiton Ferizajn me 55.3% October 12, 2025 Kosovë, Lajme Agim Aliu i PDK-së e ka fituar Ferizajn sipas Exit Poll-it të Klan Kosovës. Ai ka marrë 55.3% të votave sipas këtij Exit Poll-i. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Reagon Haradinaj: Urime AAK October 12, 2025 Kurti falënderon votuesit: Tani është koha e komisionerëve dhe vëzhguesve për numërim dhe ruajtje të votës October 12, 2025 Çitaku: PDK fituese e këtyre zgjedhjeve, Urani shkon në balotazh në Prishtinë October 12, 2025 Një i vdekur dhe një 18-vjeçar i lënduar rëndë nga aksidenti në Shtip–Veles October 12, 2025 Prishtina shkon në balotazh, kjo është radhitja e kandidatëve sipas UBO Consulting October 12, 2025 Befasi në Mitrovicë, Arian Tahiri i PDK-së prin bindshëm October 12, 2025