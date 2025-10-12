Exit Poll-i: Agim Aliu e fiton Ferizajn me 55.3%

Exit Poll-i: Agim Aliu e fiton Ferizajn me 55.3%

Agim Aliu i PDK-së e ka fituar Ferizajn sipas Exit Poll-it të Klan Kosovës.

Ai ka marrë 55.3% të votave sipas këtij Exit Poll-i.

