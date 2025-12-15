Evropianët propozojnë një forcë shumëkombëshe në Ukrainë
Në mbyllje të bisedimeve të paqes në Ukrainë, udhëheqësit e vendeve kryesore evropiane dhe të BE-së propozuan sot drejtimin e një force shumëkombëshe në Ukrainë dhe mbështetjen e qëndrueshme të ushtrisë ukrainase, e cila do të kufizohej në 800 000 ushtarë, sipas një deklarate të transmetuar nga qeveria gjermane.
Kjo forcë shumëkombëshe për Ukrainën do të përbëhej nga kontribute të vendeve vullnetare dhe do të mbështetej nga Shtetet e Bashkuara.
Sipas këtij dokumenti të nënshkruar nga udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe, Danimarkës, Holandës, Finlandës, Norvegjisë, Italisë, Polonisë, Suedisë dhe BE-së, këta zyrtarë ranë dakord me Shtetet e Bashkuara për “të punuar së bashku për të siguruar Ukrainës garanci të forta sigurie dhe masa mbështetëse për rimëkëmbjen ekonomike në kuadër të një marrëveshjeje për të përfunduar luftën”.
Kjo do të përfshinte ”mbështetjen e Ukrainës në krijimin e forcave të saj të armatosura, të cilat duhet të qëndrojnë në një nivel prej 800 000 ushtarësh në kohë paqeje”.
Ata përmendin gjithashtu ”një mekanizëm mbikëqyrjeje dhe verifikimi të armëpushimit, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara”.
Dokumenti thekson se ”tani është në dorë të Rusisë të tregojë gatishmërinë për të punuar drejt një paqeje të qëndrueshme duke pranuar planin e paqes të presidentit Trump”.
Sipas të njëjtit tekst, ”Moska duhet të tregojë angazhimin e saj për të përfunduar luftën duke pranuar armëpushimin”.