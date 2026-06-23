Evropa nën pushtimin e të nxehtit afrikan, shkon në 18 numri i të vdekurve në Francë
Të paktën 18 persona vdiqën në Francë, përfshirë dy fëmijë të mbetur në një makinë të nxehtë, ndërsa një valë e të nxehtit përfshiu Evropën, duke thyer rekorde temperaturash në disa qytete të hënën, shkruan Reuters.
Ndërsa shkollat në Francë u mbyllën dhe modifikuan oraret, sinoptikanët në Britani parashikuan se temperaturat mund të thyenin rekorde për qershorin këtë javë.
Temperatura në Bordeaux, në zonën perëndimore në Francë, u rrit në 41.9 gradë Celsius, duke thyer një rekord të vendosur gushtin e kaluar. Në Poitiers, në Francën qendrore, temperatura arriti në 41.2 gradë Celsius, duke tejkaluar një rekord të mëparshëm të arritur në vitin 1947.
Në San Sebastian, në veriun më të freskët të Spanjës, temperatura u parashikua të arrinte 40 gradë Celsius, më shumë se dyfishi i mesatares historike të qytetit për 22 qershor, sipas Reuters Climate Monitor, i cili e tregoi Evropën si kontinentin më larg normës së saj historike të hënën.
Një raport i prillit nga Organizata Botërore Meteorologjike zbuloi se Evropa po ngrohet me më shumë se dyfishin e ritmit global.
Ekipet e ndihmës së shpejtë nuk ishin në gjendje të ringjallnin dy fëmijë, të moshës 2 dhe 4 vjeç, të cilët u gjetën pa ndjenja nga nëna e tyre në makinën e familjes jashtë shtëpisë së tyre, tha një prokuror në Carpentras, në Francën juglindore.
Tre të moshuar, të moshës midis 80 dhe 95 vjeç, vdiqën gjatë fundjavës në rajonin e Bordeaux nga problemet shëndetësore të shkaktuara nga vala e të nxehtit, tha zyrtarja e qeverisë lokale Sophie Brocas për France TV vonë të dielën.
“Notoni vetëm në vende të mbikëqyrura”, tha zëdhënësi i Shërbimit Francez të Sigurisë Civile, Jerome Boulanger, pasi u raportua se 13 persona ishin mbytur nga e diela deri të hënën. Vdekjet nga mbytja u rritën me 172% në Francë vitin e kaluar gjatë valëve të të nxehtit, ndërsa notarët përpiqeshin të freskoheshin.
Vala e të nxehtit që prek pjesë të mëdha të Evropës njihet si blloku Omega sepse merr formën e shkronjës greke, me një fryrje ajri të nxehtë në mes dhe ajër më të freskët në të dyja anët, tha Clair Barnes, një bashkëpunëtor kërkimor në motin dhe klimën ekstreme në Imperial College në Londër.
“Po tërheq ajër të ngrohtë nga Afrika e Veriut, nga Sahara, dhe kjo është arsyeja pse kemi këtë nxehtësi vërtet të fortë. Lëviz shumë ngadalë dhe kjo do të thotë se nuk ka erë, as fllad për t’u çlodhur”, tha ajo.
Valët e të nxehtit dhe stuhitë po intensifikohen nga ndryshimet klimatike, duke i shtyrë temperaturat më lart dhe duke shkaktuar më shumë reshje shiu, tha ajo.