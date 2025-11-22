Evropa, Kanadaja dhe Japonia të shqetësuara nga kufizimet e propozuara të planit të SHBA-së mbi ushtrinë e Ukrainës
Nëntë vende të Bashkimit Evropian, së bashku me Britaninë, Kanadanë dhe Japoninë, shprehën shqetësim lidhur me kufizimet e propozuara për ushtrinë e Ukrainës në planin e paqes të propozuar nga SHBA-ja, duke thënë se drafti kërkon “punë shtesë”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët për Ukrainën, të bërë në margjinat e samitit të G20-ës, liderët mirëpritën përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të sjellë paqe në Ukrainë, duke theksuar se drafti fillestar prej 28 pikash “përfshin elemente të rëndësishme” që do të jenë thelbësore për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
Megjithatë, liderët e Gjermanisë, Francës, Britanisë, Italisë, Spanjës, Finlandës, Holandës, Irlandës, Norvegjisë, Kanadasë dhe Japonisë, si dhe presidentët e Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian, nënvizuan se drafti “do të kërkojë punë shtesë”.
“Ne jemi të qartë për parimin se kufijtë nuk duhet të ndryshohen me forcë. Ne jemi gjithashtu të shqetësuar për kufizimet e propozuara mbi forcat e armatosura të Ukrainës, të cilat do ta linin Ukrainën të pambrojtur ndaj një sulmi të ardhshëm”, thuhet në deklaratë.
Liderët përsëritën gjithashtu se zbatimi i elementeve që lidhen me Bashkimin Evropian dhe NATO-n “do të kërkonte pëlqimin” e shteteve të tyre anëtare.
Drafti i planit të paqes në fjalë duket se kërkon që Ukraina t’i dorëzojë territore shtesë Rusisë, të kufizojë madhësinë e ushtrisë së saj dhe të heqë zyrtarisht dorë nga aspiratat për t’u anëtarësuar në NATO. Presidenti Donald Trump i ka dhënë afat homologut të tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deri të enjten, 27 nëntor, për të dhënë përgjigjen e tij.
Zelenskyy tha se përballet me një zgjedhje të vështirë: “humbjen e dinjitetit tonë ose rrezikun e humbjes së një partneri kyç”.