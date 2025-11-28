Evropa forcon kufijtë, dronët e saj interceptues liderë në botë
Teknologjia e përgjimit me dronë e prodhuar në Evropë është e klasit botëror.
Shtetet baltike në veçanti janë të afta në teknologjinë e dronëve.
Cila është arsyeja e kësaj historie suksesi?
Kompania estoneze DefSecIntel ka zhvilluar një sistem radari celular që zbulon dronë luftarakë të armikut.
Për këtë, kompania mori çmimin e inovacionit në panairin tregtar të teknologjisë së sigurisë Milipol në Paris.
Ideja për një mur mbrojtës nga dronë në kufirin e jashtëm të BE-së vjen gjithashtu nga drejtori ekzekutiv i DefSecIntel, Jaanus Tamm: “Kjo do të na lejojë të kapim dronë në rajonin kufitar. Është një platformë e rrjetëzuar sistemesh të montuara në rimorkio ose minivanë.”
DefSecIntel ka hyrë në një marrëveshje bashkëpunimi me prodhuesin letonez të dronëve Origin Robotics.
Elementi qendror është droni interceptues Blaze, i cili është tashmë në përdorim në Ukrainë.
Shtetet baltike dhe nordike të BE-së kanë porositur gjithashtu Blaze, si dhe Polonia dhe Belgjika.
Themeluesi i Origin Robotics, Agris Ķipurs: “Ne përdorim modele të Al për zbulimin autonom të objektivave në ajër. Sekreti i suksesit është softueri.”
Piloti i interceptorit Martins shpjegon: “Kur një tufë dronësh sulmon, Blaze njeh se cili dron luftarak mban municion.”
Pastaj Blaze shkatërron dronët e armatosur.
Martins thekson: “Dronët rusë fluturojnë shpejt. Por Blaze letonez është më i shpejtë.”
Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, vizitoi së fundmi Origin Robotics, duke sjellë me vete 4.5 milionë euro mbështetje financiare nga Fondi Evropian i Mbrojtjes.
Letonia po koordinon koalicionin ndërkombëtar të dronëve për të mbështetur Ukrainën dhe për të përmirësuar aftësitë mbrojtëse evropiane.