Evropa forcon kufijtë, dronët e saj interceptues liderë në botë

Evropa forcon kufijtë, dronët e saj interceptues liderë në botë

Teknologjia e përgjimit me dronë e prodhuar në Evropë është e klasit botëror.

Shtetet baltike në veçanti janë të afta në teknologjinë e dronëve.

Cila është arsyeja e kësaj historie suksesi?

Kompania estoneze DefSecIntel ka zhvilluar një sistem radari celular që zbulon dronë luftarakë të armikut.

Për këtë, kompania mori çmimin e inovacionit në panairin tregtar të teknologjisë së sigurisë Milipol në Paris.

Ideja për një mur mbrojtës nga dronë në kufirin e jashtëm të BE-së vjen gjithashtu nga drejtori ekzekutiv i DefSecIntel, Jaanus Tamm: “Kjo do të na lejojë të kapim dronë në rajonin kufitar. Është një platformë e rrjetëzuar sistemesh të montuara në rimorkio ose minivanë.”

DefSecIntel ka hyrë në një marrëveshje bashkëpunimi me prodhuesin letonez të dronëve Origin Robotics.

Elementi qendror është droni interceptues Blaze, i cili është tashmë në përdorim në Ukrainë.

Shtetet baltike dhe nordike të BE-së kanë porositur gjithashtu Blaze, si dhe Polonia dhe Belgjika.

Themeluesi i Origin Robotics, Agris Ķipurs: “Ne përdorim modele të Al për zbulimin autonom të objektivave në ajër. Sekreti i suksesit është softueri.”

Piloti i interceptorit Martins shpjegon: “Kur një tufë dronësh sulmon, Blaze njeh se cili dron luftarak mban municion.”

Pastaj Blaze shkatërron dronët e armatosur.

Martins thekson: “Dronët rusë fluturojnë shpejt. Por Blaze letonez është më i shpejtë.”

Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, vizitoi së fundmi Origin Robotics, duke sjellë me vete 4.5 milionë euro mbështetje financiare nga Fondi Evropian i Mbrojtjes.

Letonia po koordinon koalicionin ndërkombëtar të dronëve për të mbështetur Ukrainën dhe për të përmirësuar aftësitë mbrojtëse evropiane.

MARKETING

Të ngjajshme

OBSH: Infertiliteti prek një në gjashtë persona në botë

OBSH: Infertiliteti prek një në gjashtë persona në botë

Kremlini: Rusia po zhvillon bisedime për zgjidhjen e krizës në Ukrainë “ekskluzivisht me SHBA-në”

Kremlini: Rusia po zhvillon bisedime për zgjidhjen e krizës në Ukrainë “ekskluzivisht me SHBA-në”

Zelenskyy njofton ristrukturim të zyrës presidenciale, ndihmësi i lartë jep dorëheqjen

Zelenskyy njofton ristrukturim të zyrës presidenciale, ndihmësi i lartë jep dorëheqjen

Fidan: Turqia dhe Gjermania të gatshme të thellojnë bashkëpunimin

Fidan: Turqia dhe Gjermania të gatshme të thellojnë bashkëpunimin

Gjendet i vdekur një 66-vjeçar në Shkup, trupi dërgohet për autopsi

Gjendet i vdekur një 66-vjeçar në Shkup, trupi dërgohet për autopsi

(VIDEO) Shkolla “Marija Kiri Skllodovska” organizon manifestim në teatrin shqiptar

(VIDEO) Shkolla “Marija Kiri Skllodovska” organizon manifestim në teatrin shqiptar