Eurostat: Inflacioni vjetor në Eurozonë u rrit në 2,9 për qind në korrik

Eurostat: Inflacioni vjetor në Eurozonë u rrit në 2,9 për qind në korrik

Norma vjetore e inflacionit në Eurozonë u rrit në 2,9 për qind në korrik, nga 2,8 për qind në qershor, njoftoi Eurostat të mërkurën, transmeton Anadolu.

MARKETING

Description of image

Shkalla u rrit gjithashtu në 3 për qind në BE, nga 2,9 për qind në qershor, treguan shifrat zyrtare.

Në korrik 2025, norma vjetore e inflacionit ishte 2 për qind në Eurozonë dhe 2,4 për qind në BE.

Në korrik 2026, shërbimet, energjia, mallrat industriale jo-energjetike dhe ushqimi, alkooli dhe duhani kontribuan pozitivisht në normën vjetore të inflacionit në zonën e euros.

Krahasuar me qershorin 2026, inflacioni vjetor ra në 15 shtete anëtare, mbeti i qëndrueshëm në tre dhe u rrit në nëntë.

Normat më të ulëta vjetore u regjistruan në Suedi (0,3 për qind), Çeki (1,3 për qind), Danimarkë dhe Hungari (të dyja 1,6 për qind) në korrik.

Normat më të larta vjetore u regjistruan në Rumani (8,2 për qind), Lituani (5,4 për qind), Qiprioja Greke dhe Bullgari (të dyja 4,4 për qind).

MARKETING

Të ngjajshme

Iraku i kërkon Iranit trajtim të veçantë në lidhje me eksportet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit

Iraku i kërkon Iranit trajtim të veçantë në lidhje me eksportet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit

Rastet e konfirmuara të Ebolës në RD të Kongos kalojnë 5 mijë

Rastet e konfirmuara të Ebolës në RD të Kongos kalojnë 5 mijë

Udhëheqësit e BE-së shprehin mbështetje për GJNP-në pas sanksioneve të reja të SHBA-së

Udhëheqësit e BE-së shprehin mbështetje për GJNP-në pas sanksioneve të reja të SHBA-së

Katër raste të vdekjeve, 36 të konfirmuara dhe dy raste të mundshme të etheve të Nilit Perëndimor në vend

Katër raste të vdekjeve, 36 të konfirmuara dhe dy raste të mundshme të etheve të Nilit Perëndimor në vend

Rritet në mbi 73.400 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në mbi 73.400 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Imeri Stafai i përgjigjet Bujar Osmanit: “Legjitimiteti shqiptar nuk është pronë e BDI-së”

Imeri Stafai i përgjigjet Bujar Osmanit: “Legjitimiteti shqiptar nuk është pronë e BDI-së”