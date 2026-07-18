Europol shkatërron rrjetin e laboratorëve të drogës në Gjermani dhe Holandë

Europol shkatërron rrjetin e laboratorëve të drogës në Gjermani dhe Holandë

Europol ka mbështetur një operacion të gjerë ndërkombëtar kundër një rrjeti të organizuar kriminal që merrej me prodhimin e amfetaminës në Gjermani dhe Holandë.

Gjatë bastisjeve të koordinuara janë arrestuar disa persona dhe janë çmontuar laboratorë të paligjshëm të drogës.

Hetimi zbuloi se grupi kriminal ishte i specializuar në prodhimin e sasive të mëdha të amfetaminës, duke përdorur laboratorë të fshehtë dhe një rrjet logjistik për shpërndarjen e drogës në vende të ndryshme evropiane.

Autoritetet sekuestruan pajisje për prodhimin e drogës, substanca kimike, drogë të gatshme dhe prova të tjera që lidhen me aktivitetin kriminal.

Operacioni u zhvillua me pjesëmarrjen e autoriteteve të Gjermanisë dhe Holandës, ndërsa Europol ofroi mbështetje analitike dhe koordinuese gjatë gjithë hetimit.

Ekspertët e agjencisë ndihmuan në shkëmbimin e informacionit dhe koordinimin e veprimeve në terren.

Sipas Europolit, prodhimi i drogërave sintetike mbetet një nga kërcënimet më serioze për sigurinë në Bashkimin Evropian.

Organizatat kriminale po përdorin gjithnjë e më shumë laboratorë të sofistikuar dhe rrjete ndërkombëtare për prodhimin dhe shpërndarjen e narkotikëve, duke e bërë bashkëpunimin ndërkombëtar vendimtar në luftën kundër këtij fenomeni.

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