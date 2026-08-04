Europa përvëlohet nga temperaturat ekstreme, Austria regjistron ditën më të nxehtë në histori

Europa përvëlohet nga temperaturat ekstreme, Austria regjistron ditën më të nxehtë në histori

Austria ka regjistruar temperaturën më të lartë në historinë e saj, pasi termometri arriti në 40.8°C të dielën në stacionin meteorologjik Vjenë-Stammersdorf. Sipas shërbimit meteorologjik GeoSphere Austria, kjo temperaturë ka thyer rekordin e mëparshëm kombëtar prej 40.5°C, i vendosur më 8 gusht 2013 në stacionin Bad Deutsch-Altenburg, në lindje të vendit.

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Rekordi i ri vjen pas një periudhe të pazakontë me temperatura ekstreme dhe thatësirë të theksuar në Austri. Muaji korrik u karakterizua nga nxehtësi rekord, mungesë e reshjeve dhe një deficit që në disa zona ka arritur deri në 90% krahasuar me nivelet normale.

Ndikimet e valës së të nxehtit janë vërejtur edhe në bujqësi. Sipas meteorologëve, kajsitë këtë vit kanë nisur të piqen rreth 20 ditë më herët se mesatarja e regjistruar gjatë periudhës 1961-1991, një tjetër tregues i ndryshimeve në ciklet natyrore të shkaktuara nga ngrohja globale.

“Nuk është thjesht nxehtësi, ky mot është një katastrofë”, tha për AFP Nasser Dis, një pronar restoranti 60-vjeçar në Vjenë, duke treguar se temperaturat e larta kanë ndikuar edhe në jetën e përditshme dhe aktivitetet e bizneseve.

 

 

Austria kishte përjetuar gjithashtu gjatë kësaj vere valën më të fortë të të nxehtit të regjistruar ndonjëherë për muajin qershor, me temperatura që tejkaluan rekordet e mëparshme me një mesatare prej 1.4°C. Shkencëtarët paralajmërojnë se rritja e temperaturave ekstreme lidhet me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga emetimet e gazrave serrë. Sipas tyre, ngrohja globale po rrit jo vetëm shpeshtësinë, por edhe intensitetin e valëve të të nxehtit dhe fenomeneve të tjera ekstreme të motit.

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