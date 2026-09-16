Europa League, Spalleti: Jemi gati, kompeticion i rëndësishëm!
Tekniku i Juves, Spalleti iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve para ndeshjes ndaj NEC në Europa League.
“Jemi të vetëdijshëm se ka vend për përmirësim, e kemi analizuar situatën në thellësi, duke identifikuar gjërat që duhen korrigjuar”, tha trajneri toskan në një konferencë për shtyp. “Duhet të jemi më kompaktë për t’u prerë korsitë e pasimit kundërshtarëve tanë”.
“Në thelb, duhet të kuptojmë momentet, taktikat kolektive janë gjithnjë e më pak të rëndësishme. Dallimi qëndron në mënyrën se si e interpreton situatën, ritmi mental bën diferencën. Mbajtja e një ritmi të caktuar është thelbësore për të mbërritur i pari dhe për të parashikuar kundërshtarët. Nuk do të them asgjë për formacionin”.
Pastaj fokusi zhvendoset te polemika rreth Juventusit, në orët e fundit, kanë qarkulluar thashetheme edhe për të ardhmen e vetë Spallettit. “A jam nën presion? Pranimi i tij është ilaçi për të mësuar të jetosh”, shtoi ai. “Ndjen presion kur harron kush je. Nëse dëgjon gjithçka që të thuhet, humb identitetin tënd”.
Komenti për NEC: “Trajneri i tyre është i nivelit të lartë. Ai luan futboll sulmues dhe shënon mesatarisht dy gola për ndeshje. Ata janë të mirë në ushtrimin e presionit të vazhdueshëm, do të duhet të jemi të gatshëm për çdo lëvizje të tyre për të shmangur ta bëjmë mbrëmjen të pakëndshme”.