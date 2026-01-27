Europa kundër importit të gazit rus, Hungaria dhe Sllovakia përgatisin padi në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së
Sllovakia dhe Hungaria do të ngrenë dy padi individuale në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së kundër ndalimit të importeve të gazit rus në Bashkimin Evropian duke filluar nga viti 2027, sepse është e pamundur të paraqitet një padi e përbashkët, njoftoi kryeministri sllovak Robert Fico.
“Një padi e përbashkët është e pamundur. Çdo vend do të paraqesë kërkesën e vet”, citoi portali Dennik N të thoshte Fico.
Sipas Ficos, Hungaria dhe Sllovakia “do të koordinojnë veprimet e tyre”.
Kryeministri sllovak përsëriti gjithashtu besimin e tij se konflikti ukrainas do të përfundojë kur të hyjë në fuqi ndalimi i importeve të gazit rus në vitin 2027. Ai beson se pasi të përfundojë konflikti, “të gjithë do të nxitojnë drejt Rusisë për negociata biznesi”.