Europa kundër importit të gazit rus, Hungaria dhe Sllovakia përgatisin padi në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së

Europa kundër importit të gazit rus, Hungaria dhe Sllovakia përgatisin padi në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së

Sllovakia dhe Hungaria do të ngrenë dy padi individuale në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së kundër ndalimit të importeve të gazit rus në Bashkimin Evropian duke filluar nga viti 2027, sepse është e pamundur të paraqitet një padi e përbashkët, njoftoi kryeministri sllovak Robert Fico.

“Një padi e përbashkët është e pamundur. Çdo vend do të paraqesë kërkesën e vet”, citoi portali Dennik N të thoshte Fico.

Sipas Ficos, Hungaria dhe Sllovakia “do të koordinojnë veprimet e tyre”.

Kryeministri sllovak përsëriti gjithashtu besimin e tij se konflikti ukrainas do të përfundojë kur të hyjë në fuqi ndalimi i importeve të gazit rus në vitin 2027. Ai beson se pasi të përfundojë konflikti, “të gjithë do të nxitojnë drejt Rusisë për negociata biznesi”.

MARKETING

Të ngjajshme

Zelensky: Anëtarësimi i Ukrainës në BE, siguri edhe për Evropën

Zelensky: Anëtarësimi i Ukrainës në BE, siguri edhe për Evropën

Dronët rusë përdorin satelitët e Muskut për të sulmuar Ukrainën

Dronët rusë përdorin satelitët e Muskut për të sulmuar Ukrainën

Bozhinovska: Maqedonia ka potencial serioz diellor që duhet shfrytëzuar maksimalisht

Bozhinovska: Maqedonia ka potencial serioz diellor që duhet shfrytëzuar maksimalisht

Grozdan Karaxhov: Ekonomitë vuajnë nga bllokadat, zgjidhja është dialogu evropian

Grozdan Karaxhov: Ekonomitë vuajnë nga bllokadat, zgjidhja është dialogu evropian

Janevska: Fillojmë cikël të ri investimesh në shkolla me 160 projekte dhe 60 salla sportive

Janevska: Fillojmë cikël të ri investimesh në shkolla me 160 projekte dhe 60 salla sportive

Gjorgjievski: Kalaja e Shkupit drejt hapjes së plotë dhe funksionimit aktiv kulturor

Gjorgjievski: Kalaja e Shkupit drejt hapjes së plotë dhe funksionimit aktiv kulturor