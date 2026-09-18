Eurodeputeti Kyçyk: Marrëdhëniet e Sofjes me Shkupin po bëhen gjithnjë e më të vështira
Eurodeputeti bullgar Ilhan Kyuchyuk ka deklaruar se marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut po bëhen „gjithnjë e më të vështira “. Në një intervistë për BNT, Kyuchyuk tha se në Maqedoninë e Veriut mungon sinqeriteti politik dhe se vendi po përjeton „regres dhe tërheqje“ në rrugën drejt BE-së. “Ne duam të kufizohemi me vendet që i përkasin sistemit tonë të vlerave“, tha ai, duke theksuar se dy partitë kryesore politike në Maqedoninë e Veriut duhet të arrijnë konsensus për integrimin evropian. Eurodeputeti ka folur edhe për të ardhem e kontinentit, duke theksuar se përballemi me një botë armiqësore në të cilën Rusia nuk mund të jetë partnere, nuk mund të mbështetemi për furnizime me gaz të lirë, sepse ajo sulmon fqinjët e saj, ndryshon kufijtë.