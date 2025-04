Eurodeputeti kroat: Serbia s’mund të hyjë në BE pa e njohur Kosovën shtet

Deputeti i Parlamentit Evropian, Tonio Picula, në një intervistë për median kroate “24sata” ka folur për politikën e Serbisë karshi Bashkimit Evropian, raportet me fqinjët dhe synimet e Serbisë për “botën serbe”.

Siç shkruan media “etv.me”, Picula ka thënë se kreu i shtetit serb, Aleksander Vuçiq, është duke e përdorur Bashkimin Evropian si bankomat.

Politikani kroat ka deklaruar se nëse do të mbahej ndonjë referendumb për hyrjen e Serbisë në BE, nuk do të ishte befasi të kishte rezultat spektakolar, meqë Serbia po mbahet me Rusinë dhe Kinën.

Picula ka thënë se Serbia nuk mund të hyjë në Evropë derisa nuk e njeh Kosovë si shtet dhe nuk heq dorë nga politika e botës serbe.

“Nëse nesër do të organizohej një referendum për hyrjen e Serbisë në BE, nuk duhet pritur një rezultat spektakolar. Vuçiq po e përdor BE-në si bankomat“, ka thënë Picula, i cili beson se Serbia nuk mund të bëhet anëtare e BE-së derisa të njohë pavarësinë e Kosovës dhe të heqë dorë nga politika e botës serbe.

