Eurodeputeti grek: Përfshirja e mundshme e Greqisë në ndalimin e flotiljes Sumud është “thellësisht shqetësuese”
Një anëtar grek i Parlamentit Evropian dhe nënkryetar i grupit “E Majta” ka deklaruar se çdo përfshirje e Greqisë në ndalimin e flotiljes humanitare të nisur drejt Gazës do të ishte “thellësisht shqetësuese”, duke kërkuar sqarime dhe llogaridhënie.
“Nëse autoritetet greke kanë qenë në dijeni ose kanë lehtësuar në çfarëdo mënyre ndalimin e Flotiljes Globale Sumud, kjo do të përbënte një zhvillim thellësisht shqetësues që kërkon sqarim dhe përgjegjësi të menjëhershme”, tha Kostas Arvanitis në një deklaratë me shkrim për Anadolu.
Ai tha se qeveria greke “nuk mund të lejojë që veprime që prekin anije civile humanitare të ndodhin në zonat nën përgjegjësinë e saj pa transparencë të plotë”.
Ai theksoi se çdo tregues bashkëpunimi ose tolerance do të ngrinte shqetësime serioze lidhur me respektimin e së drejtës ndërkombëtare, mbrojtjen e jetës njerëzore në det dhe besueshmërinë institucionale të Greqisë.
Arvanitis tha se incidenti tregon për atë që ai e përshkroi si një dështim më të gjerë si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë evropian.
Sipas tij, një flotilje humanitare që transportonte mjekë, furnizime thelbësore dhe mesazhe solidariteti për palestinezët nuk duhet të ndalohej në det.
“Fakti që qytetarët ndihen të detyruar të veprojnë në këtë mënyrë pasqyron mosveprimin e vazhdueshëm dhe në disa raste bashkëfajësinë politike të qeverive evropiane përballë katastrofës humanitare në vazhdim në Gaza”, tha Arvanitis.
Ai bëri thirrje për llogaridhënie, duke theksuar se duhet të garantohet siguria dhe lirimi i menjëhershëm i personave në bord.
Arvanitis gjithashtu tha se çdo ndërhyrje e paligjshme ndaj anijeve civile duhet të hetohet plotësisht.
Ai i bëri thirrje Bashkimit Evropian (BE) të ndërmarrë hapa konkretë, përfshirë rishqyrtimin e marrëdhënieve me Izraelin, për të mbrojtur të drejtën ndërkombëtare dhe për të rikthyer besueshmërinë.
Gjithashtu edhe eurodeputeti irlandez, Barry Andrews, tha për Anadolu se Izraeli “po kryen akte të paligjshme brenda ujërave territoriale të BE-së”. Ai kërkoi që aktivistët të kthehen pranë familjeve të tyre “sa më shpejt të jetë e mundur”.
Flotilja humanitare Global Sumud u sulmua të enjten pranë ishullit grek të Kretës, rreth 600 milje detare larg destinacionit të saj, enklavës së Gazës të shkatërruar nga bllokada.
Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihma humanitare, u nisën nga Barcelona më 12 prill, ndërsa flota kryesore u largua nga ishulli italian i Sicilisë më 26 prill, me synimin për të sfiduar bllokadën shumëvjeçare të Izraelit ndaj Gazës.
Izraeli ka vendosur një bllokadë ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e tij të përballen me mungesa të rënda ushqimi dhe furnizimesh thelbësore.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë ndaj Gazës në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 njerëz, duke plagosur mbi 172.000 të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime të gjera në të gjithë enklavën.