Eurodeputetët vizitojnë Kinën për herë të parë që nga viti 2018, mes planeve për të ulur importet

Eurodeputetët vizitojnë Kinën për herë të parë që nga viti 2018, mes planeve për të ulur importet

Një delegacion prej 12 anëtarësh i Komitetit për Tregtinë Ndërkombëtare (INTA) të Parlamentit Evropian ka mbërritur në Kinë, për vizitën e parë të këtij lloji që nga viti 2018, transmeton Anadolu.

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Sipas raportit të gazetës Global Times, gjatë vizitës treditore, e cila do të zgjasë deri të enjten, ligjvënësit do të vizitojnë Pekinin, Hangzhou-n dhe Shangain.

Ata do të takohen me homologët e tyre kinezë dhe zyrtarë qeveritarë, si dhe do të vizitojnë kompanitë kineze të teknologjisë inovative Unitree dhe BrainCo.

Parlamenti Evropian njoftoi se kjo do të jetë vizita e parë e komitetit në Kinë që nga viti 2018 dhe vizita e katërt e një delegacioni të Parlamentit Evropian në Kinë gjatë vitit 2026.

Ekspertët kinezë e mirëpritën vizitën, por paralajmëruan se BE-ja po jep sinjale kontradiktore duke zhvilluar dialog, ndërkohë që planifikon kufizime të reja ndaj importeve kineze. Sipas tyre, kjo qasje e dyfishtë dëmton bisedimet e zhvilluara në frymën e mirëbesimit.

Sipas raportimeve, BE-ja planifikon të përdorë masa mbrojtëse për të ulur importet e produkteve kimike, mobilieve dhe makinerive nga Kina, ndoshta që në tremujorin e parë të vitit 2027.

Sot, Kina i kërkoi BE-së të respektojë parimet e tregut dhe konkurrencën e ndershme, si dhe të përmbahet nga keqpërdorimi i instrumenteve për mbrojtjen tregtare, pas raportimeve se blloku evropian po shqyrtonte masa të reja për kufizimin e importeve të produkteve kineze.

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, u tha gazetarëve në Pekin se forcimi i dialogut dhe konsultimeve mbi bazën e respektit të ndërsjellë, si dhe thellimi i bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, janë në interesin e përbashkët të Kinës dhe BE-së.

Që nga muaji korrik, pakot me vlerë të ulët që hyjnë në BE i nënshtrohen një tarife të përkohshme doganore prej 3 eurosh (3.34 dollarë), ndërsa nga 1 nëntori do të zbatohet edhe një tarifë shtesë prej 2 eurosh për trajtimin e tyre.

Rreth 93 për qind e këtyre pakove vinin më parë nga Kina.

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