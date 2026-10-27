Eurodeputetët vizitojnë Kinën për herë të parë që nga viti 2018, mes planeve për të ulur importet
Një delegacion prej 12 anëtarësh i Komitetit për Tregtinë Ndërkombëtare (INTA) të Parlamentit Evropian ka mbërritur në Kinë, për vizitën e parë të këtij lloji që nga viti 2018, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të gazetës Global Times, gjatë vizitës treditore, e cila do të zgjasë deri të enjten, ligjvënësit do të vizitojnë Pekinin, Hangzhou-n dhe Shangain.
Ata do të takohen me homologët e tyre kinezë dhe zyrtarë qeveritarë, si dhe do të vizitojnë kompanitë kineze të teknologjisë inovative Unitree dhe BrainCo.
Parlamenti Evropian njoftoi se kjo do të jetë vizita e parë e komitetit në Kinë që nga viti 2018 dhe vizita e katërt e një delegacioni të Parlamentit Evropian në Kinë gjatë vitit 2026.
Ekspertët kinezë e mirëpritën vizitën, por paralajmëruan se BE-ja po jep sinjale kontradiktore duke zhvilluar dialog, ndërkohë që planifikon kufizime të reja ndaj importeve kineze. Sipas tyre, kjo qasje e dyfishtë dëmton bisedimet e zhvilluara në frymën e mirëbesimit.
Sipas raportimeve, BE-ja planifikon të përdorë masa mbrojtëse për të ulur importet e produkteve kimike, mobilieve dhe makinerive nga Kina, ndoshta që në tremujorin e parë të vitit 2027.
Sot, Kina i kërkoi BE-së të respektojë parimet e tregut dhe konkurrencën e ndershme, si dhe të përmbahet nga keqpërdorimi i instrumenteve për mbrojtjen tregtare, pas raportimeve se blloku evropian po shqyrtonte masa të reja për kufizimin e importeve të produkteve kineze.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, u tha gazetarëve në Pekin se forcimi i dialogut dhe konsultimeve mbi bazën e respektit të ndërsjellë, si dhe thellimi i bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, janë në interesin e përbashkët të Kinës dhe BE-së.
Që nga muaji korrik, pakot me vlerë të ulët që hyjnë në BE i nënshtrohen një tarife të përkohshme doganore prej 3 eurosh (3.34 dollarë), ndërsa nga 1 nëntori do të zbatohet edhe një tarifë shtesë prej 2 eurosh për trajtimin e tyre.
Rreth 93 për qind e këtyre pakove vinin më parë nga Kina.