Eurodeputetët në Sarajevë: Është koha që më në fund të flasim edhe për sanksionet

Koha është që përfundimisht të diskutohet për sanksionet, ishin të pajtimit eurodeputetët Tineke Strik dhe Dietmar Koster, të cilët po vizitojnë Bosnje e Hercegovinën, raporton Anadolu Agency (AA).

Eurodeputetët Tineke Strik (Të Gjelbrit / EFA, Holandë) dhe Dietmar Koster (S&D, Gjermani) po qëndrojnë në një vizitë dyditore në BeH, ku zhvilluan bisedime me aktorët kryesorë politikë përpara samitit të ministrave të jashtëm të BE-së më 15 nëntor, ku do të diskutohet për situatën në BeH.

“Ne jemi një nga autorët që punojmë në raportin vjetor për BeH. Jemi gjithashtu autorë të një letre që kërkon angazhim dhe përgjigje më të fortë të BE-së në kontekstin e kërcënimeve dhe rreziqeve të shprehura qartë nga z. Dodik (Milorad Dodik, anëtar i Presidencës së BeH). Qëllimi i vizitës sonë në BeH, para së gjithash ishte për t’u njohur nga afër me situatën, të bisedojmë me sa më shumë aktorë, të ndiejmë nga afër pulsin e të gjitha ngjarjeve drejtpërdrejt në terren dhe të shqyrtojmë se cilët do të ishin hapat e ardhshëm më të mirë, zgjidhjet më e mira për të dalë nga kriza aktuale”, shpjegoi Tineke Strik, anëtare e Grupit të Gjelbër.

Sipas saj, janë dy tema që janë shtjelluar nëpër takimet e tyre.

“E para ka të bëjë me situatën aktuale politike dhe kërcënimin që vjen nga votimi i ligjit për tërheqjen nga Forcat e Armatosura, Autoriteti i Taksave Indirekte dhe gjyqësori brenda Asamblesë Kombëtare të Republika Sërpskas. Në kontekstin e një situate të tillë politike, më duhet të them se ne dëgjuam dhe pamë shqetësim dhe frikë. Tema e dytë ka të bëjë me hapat e ardhshëm që do të shkonin drejt një shoqërie më gjithëpërfshirëse. Si të ndërtoni një shoqëri që nuk është e ndarë në baza kombëtare”, tha Strik.

Ajo konsideron se “këto situata janë diçka ku BE-ja mund të ofrojë mbështetje më të fortë”.