Euro bie nën nivelin e frangut zviceran

Euro është tregtuar të enjten (sot) nën normën e deritashme dhe kushtoi 0,997 CHF.

Pasi Banka Kombëtare e Zvicrës rriti befasisht normat e interesit dy javë më parë dhe nuk e përshkroi më frangun si të vlerësuar lartë, pjesëmarrësit e tregut thanë se ishte vetëm çështje kohe kur euro do të binte nën pikën e barazisë ndaj frangut, transmeton albinfo.ch.

“Për sa kohë që Banka Qendrore Europiane reagon me ritmin e kërmillit ndaj normave të larta të inflacionit, frangu do të vazhdojë të rritet”, thuhet në një koment të VP Bank të mërkurën. Kjo është veçanërisht e dukshme në ditët e tregtimit me refuzim të theksuar ndaj rrezikut.

“Është e vërtetë që një marshim i shpejtë në nivelet 0.90 në mes të euros dhe frangut nuk mund të supozohet, shkruan srf.ch. Por epërsia e frangut mbi euron ndoshta do të bëhet normë”.

Sipas një studimi të fundit nga CS, edhe SNB (Banka Kombëatre e Zvicrës) mund të përfundojë së shpejti blerjet e saj të këmbimit valutor, të cilat kanë ndihmuar në lehtësimin e presionit për ngritje të vlerës së frangut zviceran.

Sepse pas më shumë se një dekade ndërhyrjesh pothuajse ekskluzivisht të njëanshme në tregun valutor, perspektiva e inflacionit nuk lejon më një nënçmim të konsiderueshëm të frangut zviceran, kanë shkruar ekspertët të mërkurën.