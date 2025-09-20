Estonia publikon hartën e fluturimit të tre aeroplanëve rusë që shkelën hapësirën e saj ajrore
Forcat Mbrojtëse të Estonisë (EDF) publikuan një hartë që tregon rrugën e fluturimit të aeroplanëve luftarakë rusë MiG-31 që shkelën hapësirën ajrore të Estonisë të premten në mëngjes.
Harta tregon tre interceptorë supersonikë MiG-31 që fluturojnë paralelisht me kufirin estonez dhe në drejtim lindje-perëndim dhe në drejtimin e përgjithshëm të zonës së Talinit.
Aeroplanët rusë hynë pa leje në hapësirën ajrore të Estonisë në zonën pranë ishullit të pabanuar të Vaindloo dhe qëndruan në hapësirën ajrore të Estonisë për 12 minuta.
Aeroplanët nuk kishin plane fluturimi të paraqitura dhe transponderët e tyre ishin të fikur.
Incidentit iu përgjigjën aeroplanët luftarakë F-35 të Forcave Ajrore Italiane, të vendosur aktualisht në Bazën Ajrore Amari në veri të Estonisë, si pjesë e misionit të Mbikëqyrjes Ajrore Baltike të NATO-s, të cilët shoqëruan tre aeroplanë nga hapësira ajrore estoneze drejt enklavës së Kaliningradit në jug.
Kryeministrja Kristen Michal njoftoi se qeveria estoneze ka kërkuar konsultime sipas Nenit 4 me NATO-n, siç bëri Polonia javën e kaluar pas fluturimeve me dronë.
Ndryshe, inkursioni i aeroplanëve rusë në hapësirën ajrore estoneze ishte i katërti këtë vit dhe është i dukshëm për faktin se zgjati disa minuta më shumë se incidentet e mëparshme.
Që nga viti 2014, ka pasur më shumë se 40 inkursione nga forcat ajrore ruse në hapësirën ajrore estoneze.