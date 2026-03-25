Estonia në gatishmëri të lartë, droni rus godet një termocentral në vend

Estonia ka qenë në gatishmëri të lartë pas raportimeve se një dron rus sulmoi një oxhak të një termocentrali në vend.

Sipas raportimeve, droni nuk kishte në shënjestër Estoninë, por përfundoi duke goditur termocentralin.

Nga kjo ngjarje nuk u raportuan të lënduar dhe gjithashtu sipas autoriteteve dhe kompanisë energjetike Enefit Power, sistemi energjetik i Estonisë nuk u dëmtua.

Një dron gjithashtu u raportuan edhe në hapësirën ajrore të Letonisë një natë më parë, thanë autoritetet e vendit.

