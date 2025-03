Është shkarkuar Sasho Drango, në vendin e tij në “Rrugët e Maqedonisë” është emëruar Aleksandar Shukovski

Dy muaj pas postimit të një fotografie të një ariu të pushkatuar në rrjetet sociale, zëvendësdrejtori i “Rrugës së Maqedonisë”, Sasho Drango, është shkarkuar nga detyra dhe në vend të tij është emëruar Aleksandar Shukovski.

“Sot është dita ime e parë e punës në pozicionin, aktrim. Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i Ndërmarrjes Publike për Mirëmbajtje dhe Mbrojtjen e Rrugëve Magjistare dhe Regjionale (Rruga e Maqedonisë). Shumë faleminderit Kryeministrit z. Prof. Dr. Hristijan Mickoski, anëtarëve të Qeverisë dhe anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të institucionit për besimin që na kanë dhënë. Besimi i dhënë është obligim i madh, por edhe përgjegjësi, ndaj mund të premtoj se do të punoj shumë për ta justifikuar besimin që më është dhënë”, ka shkruar Shukovski në profilin e tij në Facebook.

Nuk ka asnjë informacion zyrtar nga qeveria për Drango, megjithëse kryeministri Hristijan Mickoski tha se ai do të shkarkohej nëse jepen prova se ai qëlloi ariun.

“Për rastin ende po ndërmerren veprime, por në këtë fazë prokuroria kompetente nuk mund të ndajë më shumë detaje”, thonë ata për “Sloboden Pechat”.

Dhjetorin e kaluar, Drango postoi një foto të një ariu të qëlluar në rrjetet sociale, edhe pse kjo kafshë e egër është e mbrojtur dhe gjuetia, persekutimi apo ngacmimi i saj është rreptësisht i ndaluar, i dënueshëm me burgim. Pas reagimeve të shoqatave për mbrojtjen e kafshëve, Drango ka deklaruar se nuk e ka qëlluar ai ariun, por se ka qenë viktimë e një aksidenti trafiku, kështu që së bashku me punonjësit e “Rrugës së Maqedonisë”, thjesht e kanë larguar nga rruga në rrugën Manastir-Resen, pas së cilës ka bërë një foto me të.