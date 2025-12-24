Është gjetur një grua e vdekur në liqenin në Parkun e Qytetit në Strumicë
Mbrëmë në orën 01:45 është raportuar se është gjetur një grua e vdekur në liqenin në Parkun e Qytetit në Strumicë.
Sipas policisë, bëhet fjalë për L.K. (71) nga fshati Edrenikovë, Strumicë, e cila është gjetur pa shenja jete.
“Një mjek nga Shërbimi i Urgjencës Mjekësore i Strumicës ka konfirmuar vdekjen, ndërsa një ekip nga Sektori i Punëve të Brendshme të Strumicës ka kryer inspektim. Me urdhër të prokurorit, trupi i të ndjerës është dërguar për autopsi”, njoftoi SPB Strumicë.
Lajmi fillimisht u konfirmua nga Qendra Rajonale e Menaxhimit të Krizave në Strumicë.