Është gjetur i pajetë një trup në lumin Vardar
Një ekip i Njësitit Territorial Zjarrfikës në Veles dje ka nxjerrë një trup të pajetë nga ujërat e lumit Vardar, tek fshati Ulancë në Komunën Gradsko, pas një raportimi që e kanë pranuar pasdite në ora 14:30.
Trupi i është dorëzuar shërbimeve kompetente.
Informacioni u konfirmua nga Cvetanka Bogoevska, prokurore publike e Prokurorisë Themelore në Veles, e cila informoi se janë ndërmarrë masa hetimore, përfshirë përcaktimin e identitetit të kufomës përmes një autopsie në Institutin e Mjekësisë ligjore në Shkup.