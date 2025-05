Është arrestuar autori edhe 4 persona të tjerë, MPB dhe Prokuroria me detaje për vrasjen e mbrëmshme në Shtip

Autori i vrasjes së mbrëmshme në Shtip dhe katër persona të tjerë, për ndihmë të arratisjes së autorit janë arrestuar nga Policia, bëri të ditur sot MPB, raporton SHENJA.

MARKETING

“Më 08.05.2025 në orën 21.25, në SPB Shtip u raportua se në një objekt hotelierik në sheshin e qytetit në Shtip kishte qëlluar me armë zjarri E.O. (25) nga Republika e Turqisë , pas së cilës autori i krimit iku me një automjet. I plagosuri u transportua në Spitalin Klinik të Shtipit ku ndërroi jetë në orën 22:10. Pasi u morën masa dhe aktivitete, përfshirë përdorimin e një droni, pranë pikës së pagesës në Miladinovc, zyrtarët e policisë arrestuan K.K. (21) nga Republika e Turqisë, i cili dyshohet të jetë autori i krimit, si dhe A.H. (22), T.M. (22), O.M. (29) dhe A.O. (28), të gjithë nga Republika e Turqisë, me dyshimin se kanë ndihmuar K.K.-në të ikësh nga vendi”, thonë nga MBP.

Gjegjësisht, në orën 22:15 në pikën pagesore Milladinovci, në një aksion të përbashkët të SPB Shtip, SPB Shkup dhe policisë së trafikut, u ndalua një automjet pasagjerësh BMW me targa të Shtipit, në të cilin ndodheshin A.H., T.M., O.M. dhe A.O., me A.H i cili iku dhe personat e tjerë u privuan nga liria. Menjëherë pas marrjes së masave, ai dhe autori i krimit K.K. u gjetën dhe u privuan nga liria.

Të gjithë personat u ndaluan në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit në koordinim me prokurorin publik, kundër tyre do të ngrihen akuza përkatëse, shtojnë nga MPB.

Ndërkohë Prokuroria njofton se në Shtip mbrëmë ka inspektuar vendin ku personi është qëlluar për vdekje.

“Sulmuesi dhe viktima janë identifikuar dhe janë shtetas të huaj. Gëzhoja dhe gjurmë të tjera u gjetën në vendngjarje dhe do t’i nënshtrohen analizës mjeko-ligjore, ndërsa trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi. Pamjet e video-mbikëqyrjes janë siguruar dhe shqyrtuar. Po ndërmerren veprime të tjera për të siguruar provat, dhe veprimet hetimore në vendngjarje do të vazhdojnë edhe sot”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

MARKETING