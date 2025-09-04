ESHS: Rritje e PBB-së në tremujorin e dytë prej 3,4 për qind

ESHS: Rritje e PBB-së në tremujorin e dytë prej 3,4 për qind

Enti Shtetëror i Statistikave ka informuar sot se prodhimi i Brendshëm Bruto është rritur për 3,4 për qind në tremujorin e dytë të vitit 2025 krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2024.

Në tremujorin e dytë të vitit 2025, rritje më e lartë është vërejtur në sektorët: Ndërtimtari nga 7,3 për qind, Tregti me shumicë dhe pakicë: riparim i automjeteve dhe motoçikletave: Transport dhe magazinim: Aktivitete akomodimi dhe shërbimi ushqimor nga 6,0 për qind dhe Miniera dhe gurore; Prodhim industrial: Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar; Furnizim me ujë; trajtim i ujërave të zeza, menaxhim i mbeturinave dhe aktivitete të përmirësimit mjedisor nga 3,9 për qind.

Konsumi përfundimtar i familjeve, duke përfshirë institucionet jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve, në tremujorin e dytë të vitit 2025, është rritur nominalisht për 6,1 për qind dhe pjesëmarrja e tij në strukturën e produktit të brendshëm bruto është 68,5 për qind.

Në të njëjtën periudhë, eksportet e mallrave dhe shërbimeve janë rritur nominalisht për 6,4 për qind, dhe importet e mallrave dhe shërbimeve gjithashtu shënuan rritje në terma nominalë nga 7,3 për qind.

Sipas të dhënave të përshtatura sezonale dhe kalendarike, norma e rritjes së Prodhimit të Brendshëm Bruto në tremujorin e dytë 2025 krahasuar me tremujorin e dytë të 2024 është 3,2 për qind, theksohet në kumtesë

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në 64.231 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 64.231 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Procesi kundër ish-krerëve të UÇK-së në Hagë hyn në fazën e mbrojtjes, më 15 shtator paraqitet dëshmitari i parë

Procesi kundër ish-krerëve të UÇK-së në Hagë hyn në fazën e mbrojtjes, më 15 shtator paraqitet dëshmitari i parë

Përfundoi shpallja për subvencionimin e rrymës në Maqedoni, aplikuan 878 amvisëri

Përfundoi shpallja për subvencionimin e rrymës në Maqedoni, aplikuan 878 amvisëri

BDI pyet Mexhitin për takimin e tij me Aleksandar Vulin në Kumanovë

BDI pyet Mexhitin për takimin e tij me Aleksandar Vulin në Kumanovë

Franca paditet për mospërmbushje të detyrimit për të parandaluar gjenocidin në Gaza

Franca paditet për mospërmbushje të detyrimit për të parandaluar gjenocidin në Gaza

Gjermania i kërkon Izraelit të heqë dorë nga plani për pushtimin e qytetit të Gazës

Gjermania i kërkon Izraelit të heqë dorë nga plani për pushtimin e qytetit të Gazës